В следующем году приступят к ремонту аварийных балконов

Управление жилищного хозяйства мэрии Херсона при формировании титульных списков капитального ремонта жилого фонда города на 2011 год предусмотрит финансирование реконструкции находящихся в аварийном состоянии балконов жилых домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Согласно сообщению, в городе насчитали 297 аварийных балконов. Большинство из них находятся в домах расположенных в центре города и в Таврическом микрорайоне.

Для предотвращения аварийных ситуаций и несчастных случаев, ЖЭКи города ограждают места на придомовой территории, над которыми нависают аварийные балконы. Также представители ЖЭКов проводят разъяснительную работу среди жителей с просьбой ограничить пользование аварийными балконами до их ремонта.