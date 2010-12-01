Обвиняемые в деле о смерти студента в милиции просят суд выставить прессу

Адвокат родителей студента Игоря Индыло, который умер при невыясненных обстоятельствах в Шевченковском райотделе милиции Киева, Александр ЗАРУЦКИЙ просит суд вернуть дело на дополнительное расследование.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством он обратился сегодня во время предварительного рассмотрения дела к судье Деснянского райсуда столицы Маргарите ВАСИЛЬЕВОЙ, председательствующей в судебном процессе.

В своем ходатайстве адвокат отметил, что, по его мнению, направить дело на дополнительное расследование необходимо, в частности, из-за того, что по делу не установлены все лица, которые, возможно, также, как и обвиняемые сотрудники указанного райуправления Сергей ПРИХОДЬКО и Сергей КОВАЛЕНКО, могли быть виновны в смерти И.Индыло.

Кроме того, как заметил адвокат, указанным работникам милиции выдвинуто слишком мягкое обвинение. Среди других причин необходимости направить дело на дополнительное расследование А.ЗАРУЦКИЙ назвал то, что не исследовано, все ли сделали врачи скорой помощи, которые были вызваны к И.Индыло. Также обвиняемым, как отмечается адвокат, не ставится в вину факт наступления смерти потерпевшего.

В то же время А.ЗАРУЦКИЙ настаивает в случае возвращения дела на доследование на назначении повторной комиссионной судмедэкспертизы в Черновицком областном бюро СМЭ и Национальном университете имени Богомольца, поскольку в указанных заведениях, по его убеждению, работают более опытные медики.

Объясняя необходимость проведения такой экспертизы, адвокат, в частности, обратил внимание суда на то, что во время предыдущей судмедэкспертизы не были даны ответы по поводу обстоятельств и причин появления на предплечье потерпевшего ран, появления кровоизлияния в желудок, поджелудочную железу, тонкий кишечник. Также эксперты не исследовали время появления травм и не установили их причинно-следственную связь с наступлением смерти.

В то же время и сторона поддержки обвинения, и сами обвиняемые выступили против возвращения дела на дополнительное расследование. В частности, представители прокуратуры заметили, что неполнота исследования отдельных материалов дела не может быть причиной его неназначения к рассмотрению по существу.

Также обвиняемые попросили суд отклонить ходатайство ряда телеканалов о проведении в зале судебного заседания фото-видеофиксации.

В свою очередь мать И.Индыло подала в суд ходатайство с просьбой приобщить ее представителем в судебном заседании представителя Уполномоченного ВРУ по правам человека Любовь ЖУРАВСКУЮ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал «1+1» сообщил, что участковый милиционер забрал из одного из общежитий Киева студента И.Индыло в отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции, в котором погиб И.Индыло. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева.

В октябре в прокуратуре Киева заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.