Милиция разыскала похищенную в мае киевскую студентку

Милиция разыскала и вернула родителям похищенную в мае этого года студентку Киевского института международных отношений Ирину ЛАЗАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ.

По его словам, этого удалось достичь вследствие комплекса следственно-оперативных мероприятий правоохранителей.

При этом Д.АНДРЕЕВ добавил, что Главное следственное управлением МВД Украины продолжает расследовать уголовное дело по факту незаконного похищения студентки. В частности, сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению этого резонансного преступления. Работа по раскрытию продолжается, добавил он.

Д.АНДРЕЕВ напомнил, что следственно-оперативной группой, которая создана по этому делу, отрабатывалось несколько версий совершения похищения, в том числе и с целью убийства.

Как сообщал УНИАН, студентку Киевского института международных отношений И.ЛАЗАРЕНКО 28 мая похитили неизвестные возле здания института.

Ее отец Сергей ЛАЗАРЕНКО до 2005 года был заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, в 2000-2002 гг. руководил региональным отделением ФГИУ по Донецкой области, а в настоящее время работает в Министерстве угольной промышленности.