Стоимость жилья на вторичном рынке Киева снизилась вдвое

Средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за 2 года (с ноября 2008 по ноябрь 2010 г.) снизилась на 49,7% – с 3 596 долл. до 1 810 долл. за кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1397 долл./кв. м (в 2008 году - 2 816 долл./кв.м.), самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2875 долл./кв. м (в 2008 году - 5 527 долл./кв.м.).

По данным компании, за два года снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Днепровском районе – на 50% – до 1514 долл., Дарницком – на 50,4% - до 1397 долл., Деснянском – на 47,8% - до 1437 долл./кв. м, Оболонском – на 48,5% - до 1844 долл., Шевченковском – на 48,4% - до 2342 долл./кв. м, Подольском - на 52,2% – до 1656 долл., Голосеевском – на 52% – до 1792 долл., Печерском – на 47% – до 2875 долл./кв. м, Соломенском – на 50,3% – до 1617 долл., Святошинском – на 51% – до 1499 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.