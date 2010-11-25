Украина оспорит введение Россией пошлин на карамель

Минэкономики Украины намерено обратиться к России с просьбой отменить антидемпинговые пошлины на карамель, сообщает портал "Дело" со ссылкой на данные ассоциации "Укркондитер".

В ассоциации отмечают, что Минэкономики уже обратилось в "Укркондитер" с просьбой провести анализ рынка и подготовить доводы против российских пошлин. После того, как эта работа будет сделана, чиновники намерены обратиться к своим российским коллегам.

Минпромторг России, уточняет Лента.ру, заявил о намерении ввести пошлину на импортную карамель 23 ноября. 24 ноября Владимир Путин подписал проект постановления правительства РФ «О мерах по защите экономических интересов российских производителей карамели». Документ вступит в силу через месяц и устанавливает на три года специальную пошлину на карамель в размере $294,1 за 1 т. Платить пошлину должны будут все зарубежные производители, кроме белорусских и тех, кто пользуется национальной системой преференций (но без учета компаний из Китая и Турции).

В России отмечают, что за последний год поставки зарубежной карамели увеличились на 42 процента, что мешает развиваться местным производителям.

В Украине, на которую приходится большая часть импорта карамели, отмечают, что пошлина сделает поставки в Россию нерентабельными. В "Укркондитере" также обращают внимание на то, что цены на карамель за год снизились на 14,5 процента. Там поясняют, что сравнивать поставки 2009 года и прошлых лет некорректно, так как раньше в России также действовали заградительные барьеры для импортной карамели.

Генеральный директор ассоциации «Укркондитер» Станислав Мироненко напомнил, что Россия находится на пороге вступления в ВТО, и нуждается в согласовании Украины, и это может стать аргументом по смягчению протекционистских мер в отношении украинского продукта.