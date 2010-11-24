Участники рынка финуслуг подписали резолюцию о недоверии Волге

Украинская федерация страхования, Национальная ассоциация кредитных союзов и Всеукраинская ассоциация ломбардов подписали резолюцию о недоверии главе Госфинуслуг Василию ВОЛГЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинской федерации страхования (УФС) Александр ЗАВАДА, выступая в ходе круглого стола на тему: «Проблема развития небанковского сегмента рынка финансовых услуг».

Он отметил, что, несмотря на необходимость поддержки представителей сектора небанковских финансовых учреждений, политика, проводимая Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг, направлена только на усложнение работы участников рынка.

«Чем только не занимается регулятор - и изготовлением бланков через госпредприятия, и организацией неэффективных проверок, и расширением сферы обучения для того, чтобы увеличить количество и суммы поборов с рынка и т.п.», - сказал А.ЗАВАДА.

При этом он сообщил, что участники рынка неоднократно пытались найти общий язык с руководством комиссии и объяснить необходимость решения проблем, которые действительно беспокоят бизнес. Однако все эти попытки были напрасны.

«Ряд объединений участников рынка подписали резолюцию о недоверии председателю Госфинуслуг Василию ВОЛГЕ. То есть, терпение, по сути, закончилось», - подчеркнул А.ЗАВАДА.

Резолюцию подписали президент УФС А.ЗАВАДА, президент Национальной ассоциации кредитных союзов Петр КОЗИНЕЦ и исполнительный директор Всеукраинской ассоциации ломбардов Юлия РОЖКОВА.

По словам А.ЗАВАДЫ, на такой шаг они пошли, понимая, что рынку необходимо развиваться, но при существующей политике регулятора это невозможно.

П.КОЗИНЕЦ подчеркнул, что на сегодня комиссия не выполняет возложенные на нее и четко прописанные в законодательстве функции, это, в частности, - защита прав потребителей финансовых услуг и обеспечение развития рынка.

По его словам, на сегодня есть около 50-70 кредитных союзов, которые находятся в сложном финансовом положении. При этом комиссия не предпринимает абсолютно никаких мер для «цивилизованного» вывода их с рынка. При этом для нормально работающих кредитных союзов создаются исключительно жесткие условия.

«Есть 50-70 проблемных кредитных союзов, решения по которым не принимаются. В тоже время, здоровая часть рынка сознательно гробится, - сказал П.КОЗИНЕЦ. - На сегодняшний день работать в данных условиях невозможно. Мы готовы подписывать любые заявления, но рынок должен работать».

При этом П.КОЗИНЕЦ подчеркнул, что сейчас нужно оперативно предпринимать меры по устранению существующих проблем, иначе рынок может перестать существовать.

«Если что-то не изменить в ближайшие месяцы, то реформирование регулятора уже не будет необходимым», - считает П.КОЗИНЕЦ.

В свою очередь Ю.РОЖКОВА сообщила, что, начиная с 2010 года, политика, проводимая регулятором, привела к существенному усложнению процедуры регистрации ломбардного отделения. Так, вместо 15 дней, предусмотренных законодательством, регистрация может длиться 3-5 месяцев.

Кроме того, Ю.РОЖКОВА подчеркнула, что рынку ломбардов так и не удалось решить с комиссией проблемный вопрос введения бланков строгой отчетности, на чем настаивает регулятор.

«Считаем такие нововведения относительно бланков строгой отчетности неэффективными и нецелесообразными», - подчеркнула Ю.РОЖКОВА.

По ее словам, реализация данной инициативы Госфинуслуг приведет к удорожанию услуг ломбардов.

Как сообщалось, представители объединений участников рынка неоднократно поддавали критике действия руководства Госфинуслуг, в т.ч. относительно широкомасштабных проверок компаний с целью давления на бизнес и заявлений регулятора о том, что большинство субъектов, в частности страхового рынка, работают «вне законодательного поля».

Также негативную оценку рынка получило решение комиссии о создании предприятия «Информационно-технический центр» (распоряжение №390 от 29 апреля). Сфера деятельности ИТЦ предусматривает обучение и предоставление юридических услуг, анализ финансового состояния компаний, изготовление бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности, а также торговлю продукцией и товарами народного потребления.

Участники рынка считают, что в деятельности ИТЦ присутствуют незаконные схемы. По их заявлениям, после получения ИТЦ монопольного права на производство бланков ОСАГО цены на стикеры «автогражданки» выросли в 9,5 раза: с 1,2 грн. до 11,34 грн., что увеличило стоимость страховых полисов.