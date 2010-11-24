Украина может получить заказ на военные корабли для Ливии

Украина может получить заказ на строительство кораблей для военно-морских сил Ливии. Об этом заявил глава украинского правительства Николай Азаров после встречи в Триполи с премьер-министром Ливии аль-Багдади Али аль-Махмуди, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу правительства Украины.

По словам Н.Азарова, его ливийский коллега выразил заинтересованность в сотрудничестве двух стран в отрасли военного производства. В частности, Ливия может сделать заказ на строительство военного флота украинскими судостроительными заводами, говорится в сообщении.