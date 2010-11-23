Пропавшего следователя прокуратуры ищут четвертый месяц

В Сумской области правоохранители более трех месяцев разыскивают без вести пропавшего следователя прокуратуры Вадима ТЯТЮШКИНА и его знакомого Владимира КОНОВАЛОВА и автомобиль, на котором их видели в последний раз в середине августа 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы прокуратуры Сумской области, по данному факту органами прокуратуры было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («умышленное убийство двух и больше человек»).

«Для более оперативного и качественного расследования данного дела его взял в свое производство следственный отдел прокуратуры Сумской области. В ходе расследования следователями прокуратуры области, работниками прокуратуры Ямпольского района и сотрудниками органов внутренних дел выполнен значительный объем работы. В частности, по делу было выдвинуто пять версий, четыре из которых на данное время отработаны в полном объеме. По одной из них следователем и оперативными службами УМВД в области ведется планомерная систематическая работа, что дает основания для раскрытия преступления в ближайшее время», – сообщил прокурор Сумской области Сергей ЛЕНСКИЙ.

По данным пресс-службы прокуратуры Сумской области, по делу проведено прочесывание местности возле сел Воздвиженское, Гремячка, Окип и других населенных пунктов района. К этим мероприятиям привлекались личные составы нескольких райотделов милиции и воинской части, служебные собаки. Для установления местонахождения исчезнувших применялись дельтапланы, самолеты, в поисках принимали участие специалисты водолазно-спасательных станций, работники лесного хозяйства и тому подобное. На причастность к совершенному преступлению проверено более 600 человек, исследовано более 300 нежилых помещений.

«Только лишь следователями прокуратуры допрошено более 300 человек. Кроме того, назначено и проведено большое количество экспертиз, обысков, других следственных действий. С целью установления лиц – пользователей мобильной связи, что в тот день находились в селе Воздвиженское или рядом с ним, в апелляционном суде области получено более 70 соответствующих постановлений о снятии информации с каналов связи, которые мобильными операторами выполнены. Следователь прокуратуры направил международное поручение в Российскую Федерацию о предоставлении правовой помощи в проведении следственных действий и поиска исчезнувших. Оперативные работники милиции осуществили несколько служебных командировок в соседнее государство, в также в Днепропетровскую и Кировоградскую области. Свидетельства части допрошенных по делу лиц проверены с использованием так называемого «детектора лжи», - рассказал С.ЛЕНСКИЙ

Однако данные мероприятия пока положительного результата не дали. Ни автомобиль, ни тела исчезнувших до сих пор не найдены. В связи с этим прокуратура области обратилась к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении исчезнувших и указанного автомобиля, других вещественных доказательств, и которые видели 14 августа (или после этого) В.ТЯТЮШКИНА и В.КОНОВАЛОВА, с просьбой проявить гражданское сознание и сообщить имеющуюся информацию в ближайшую прокуратуру или орган внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года в Ямпольском районе Сумской области без вести пропал следователь прокуратуры этого района В.ТЯТЮШКИН и его знакомый В.КОНОВАЛОВ, которые в выходной день 14 августа (Маковея) выехали на автомобиле «Нива-Шевроле» (государственный знак ВМ 7239 АВ) из пгт Ямполь в с. Возвиженское. Около 10 часов мобильная связь с ними прекратилась. Многодневные поиски никаких результатов не дали.