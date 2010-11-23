Пьяный пассажир авиарейса Одесса - Москва устроил «веселенький» полет

В авиакомпании "АэроСвит" проводится служебное расследование в связи с нарушением во время полета правил поведения одним из пассажиров рейса VV445 Одесса - Москва (аэропорт "Шереметьево") 21 ноября 2010 г.

Компания выясняет обстоятельства инцидента для принятия решения о целесообразности внесения нарушителя в список нежелательных пассажиров авиакомпании "АэроСвит", сообщили УНИАН в пресс-служба авиакомпании.

Также расследуется соответствие действий сотрудников наземных служб и экипажа самолета комплексу мер по предотвращению и профилактике правонарушений на борту воздушных судов, предусмотренных соответствующими нормативными инструкциями авиакомпании "АэроСвит".

В частности, по результатам первичного опроса свидетелей инцидента, включая членов экипажа, установлено, что один из пассажиров рейса распивал во время полета приобретенные в аэропорту спиртные напитки, что запрещено правилами поведения на борту самолета. При этом пассажир, находивший в состоянии алкогольного опьянения, игнорировал замечания и оскорблял бортпроводников. После поступления жалоб от других пассажиров на неадекватное, конфликтное поведение нарушителя, бортпроводники изъяли у него остатки спиртных напитков. Командир воздушного судна проинформировал об инциденте службы аэропорта назначения. С помощью других пассажиров нарушитель был принудительно изолирован, а после посадки самолета в аэропорту "Шереметьево" – передан наряду милиции.

Вместе с тем, сообщают в компании, по данным первичного опроса свидетелей, информация о нанесении пассажиром побоев бортпроводнику, а также о попытке открытия нарушителем аварийного выхода во время полета, содержащаяся в отдельных публикациях в прессе, подтверждения не нашла.

В случае внесения виновника инцидента в список нежелательных пассажиров авиакомпании, ему будет отказано в перевозках рейсами "АэроСвита" на срок до 10 лет.

Как напоминают в компании, процедура по предотвращению и профилактике правонарушений на борту воздушных судов была введена в авиакомпании "АэроСвит" в июне 2006 г. В данное время, в соответствии с нормами международного воздушного права и национального законодательства, авиакомпанией разрабатываются дополнительные меры по усилению противодействия нарушителям, действия которых могут угрожать безопасности пассажиров.