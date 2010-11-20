Что сделать Европе, чтобы в Украине не нарушались права человека

Украинские журналисты и правозащитники едут в Брюссель для участия в саммите «Украина-ЕС», который состоится 22 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН.

Кроме него, в Брюсселе выступят председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Аркадий БУЩЕНКО и директор телеканала TВi Николай КНЯЖИЦКИЙ.

Как рассказал Д.ГРОЙСМАН, украинские журналисты и правозащитники специально приедут в Брюссель, чтобы «осветить другую сторону современных украинских реалий, когда убивают и незаконно следят за журналистами, ущемляют и репрессируют правозащитников, грубо нарушают права человека на свободу мирных собраний, используют против общественных активистов страшные сталинские методы карательной психиатрии».

В Брюсселе А.БУЩЕНКО, Д.ГРОЙСМАН и Н.КНЯЖИЦКИЙ проведут пресс-конференцию, где расскажут о том, улучшается ли ситуация с правами человека в Украине за период президентства Виктора ЯНУКОВИЧА, а также о том, что нужно сделать Европе, чтобы помочь Украине «очиститься от страшного тоталитарного прошлого».

Пресс-конференция украинских правозащитников и журналистов будет проходить в Комнате Магретт (Room Magrette) Международного пресс-центра Брюссель Résidence Palace - International Press Centre с 11 до 12 часов.