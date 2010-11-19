Владелец автобуса, столкнувшегося с поездом, получил 6 лет

В Тернопольской области к 6 годам заключения осужден владелец автобуса, столкнувшегося в прошлом году с дизель-поездом на железнодорожном переезде.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, соответствующее наказание назначил Тернопольский горрайонный суд, признав виновным 42-летнего предпринимателя-владельца автобуса в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей).

Также суд лишил предпринимателя права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с предоставлением услуг по внутренним перевозкам пассажиров и грузов автомобильным транспортом общего пользования сроком на 2 года. Кроме этого, предприниматель обязан уплатить 315 тыс. грн. за моральный ущерб родным погибших.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2009 года на железнодорожном переезде в с. Прошова водитель автобуса «Тернополь-Скоморохи» выехал на колею перед самым поездом «Тернополь-Ивано-Пусте». В результате столкновения погибли 4 человека, в том числе и водитель автобуса. Также погиб пассажир поезда, у которого после увиденного не выдержало сердце.