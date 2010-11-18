"Молодежная стража": закон об образовании противоречит обещаниям Януковича

Новый проект закона "О высшем образовании", разработанный Министерством образования и науки, противоречит предвыборным обещаниям Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов.

Об этом в своем обращении к Министерству образования и науки (МОН) заявляет Национальный комитет Всеукраинской гражданской кампании "Молодежная стража: молодежь за вами наблюдает!".

Представители коалиции студенческих и молодежных организаций отмечают, что последняя редакция министерского проекта угрожает еще более коммерциализировать образование в Украине и может привести к сужению права граждан на образование и принципа доступности образования, которые закреплены в Конституции.

В частности, как сообщает "Молодежная стража", проект МОН позволяет администрациям высших учебных заведений неограничено увеличивать размер платы за обучение студентов-контрактников. Эта норма противоречит 22 и 53 статьи Конституции, а также обещаниям из предвыборной программы В.ЯНУКОВИЧА об обеспечении широкого доступа талантливой молодежи к новым знаниям “независимо от финансовых возможностей родителей”.

“Формулировка министерского проекта угрожает увеличениям во время обучения платы с поправкой на индекс инфляции, а также на некоторый нерегламентированный ректорский “икс”, - рассказал член Киевского регионального комитета "Молодежной стражи" Михаил ЛЕБЕДЬ. По его словам, действующий Закон “О высшем образовании” гарантирует, что на протяжении всего срока обучения размер платы меняться не может. "До сих пор эта гарантия неоднократно позволяла студентам-контрактникам выигрывать в спорах с ректоратами”, - отметил он.

Также, согласно выводам "Молодежной стражи", проект Минобразования предлагает изъять гарантию о принятии на первый курс на бесплатную форму обучения студентов дистанционной (заочной), вечерней и экстернатной форм учебы. "Норма противоречит 22 и 53 статьям Конституции, противоречит предвыборному обещанию Партии регионов о пропорции бюджетных мест в вузах, противоречит и предвыборному обещанию В.ЯНУКОВИЧА о законодательном увеличении количества бюджетных мест в государственных высших учебных заведениях на 25%", - заявляют представители коалиции студенческих и молодежных организаций.

Кроме того, как информирует "Молодежная стража", проект Министерства образования предлагает отменить гарантию того, что финансирование подготовки кадров с высшим образованием должно осуществляется в объемах, не меньших, чем необходимых для обеспечения 100 и 180 студентов соответствующих типов высших учебных заведений на каждые 10 тыс. населения. "Норма противоречит 22 и 53 статьям Конституции, а также вышеупомянутым предвыборным обещаниям из предвыборной программы Виктора ЯНУКОВИЧА", - считают общественные активисты.

“Узаконивание подобных нововведений может в перспективе довести Украину до состояния, например, Беларуси, где на один государственный вуз – только несколько бюджетных мест”, - подчеркнул М.ЛЕБЕДЬ.

Остальные нормы разработанного МОН законопроекта, согласно выводам "Молодежной стражи", угрожают "вернуть высокий уровень взяточничества в школы и вузы на стадии поступления абитуриентов, а также ликвидировать одно из достижений действующего закона №1798-VI (“относительно вопросов студенческого самоуправления”), принятия которого годами добивались студенческие и молодежные организации".

В связи с этим Национальный комитет "Молодежной стражи" просит министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА исключить указанные нововведения из проекта нового Закона "О высшем образовании", а действующий закон в его соответствующих нормах и в дальнейшем оставить неизменным. Молодежь также просит министра провести полноформатное общественное обсуждение проекта при участии организаций-участников Национального комитета "Молодежной стражи".

Справка УНИАН. "Молодежная стража" – всеукраинская гражданская кампания, целью которой является мониторинг и контроль за реализацией предвыборных обещаний, данных молодежи политическими силами. В состав Национального комитета "Молодежной стражи" входят 10 беспартийных всеукраинских молодежных организаций и 2 объединения органов студенческого самоуправления.