Азаров примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

19 ноября в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, в котором планирует принять участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как сообщили УНИАН в Исполнительном комитете СНГ, в проект повестки дня заседания включены свыше 20 проектов документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, в области обеспечения безопасности.

Значительный блок вопросов посвящен взаимодействию и сотрудничеству в сфере экономики.

К наиболее значимым из них относятся проекты решений, касающиеся создания и функционирования зоны свободной торговли, рынка мясомолочной продукции, повышения продовольственной безопасности стран Содружества, производства и потребления энергоресурсов.

Ожидается, что главы правительств рассмотрят вопросы подготовки Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию СНГ, и обсудят ход выполнения принятого ими 7 октября 2002 года решения о создании в Москве на базе Всероссийского выставочного центра постоянно действующих выставок государств – участников СНГ.

Предполагается также принятие документов, регламентирующих мониторинг основных целевых макроэкономических показателей развития экономики государств – участников СНГ, сотрудничество в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, в создании совместимых национальных телемедицинских систем и дальнейшем их развитии и использовании.

На заседании Совета глав правительств планируется рассмотреть отчеты о деятельности Координационного транспортного совещания государств – участников СНГ в 2006-2009 годах и Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Главы правительств обсудят информацию о ходе выполнения Плана реализации важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности взаимодействия государств – участников СНГ в экономической сфере в 2003-2010 годах и Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, а также ход подготовки предварительного проекта Межгосударственной целевой программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года.

Также планируется принять Решение об Основных направлениях дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах - участниках СНГ на период до 2015 года.

Кроме того, на заседании Совета глав правительств будет рассмотрен проект Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2011-2012 годы, содержащий в общей сложности более 150 мероприятий, направленных на координацию многостороннего взаимодействия в гуманитарной сфере в целях дальнейшего развития и укрепления традиционных связей народов государств - участников Содружества.