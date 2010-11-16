ГУАМ обсудила взаимодействие в сфере предупреждения и ликвидации ЧС

В Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ - обсудили вопросы взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве под председательством украинской стороны состоялось 4-е заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям (РГЧС). В мероприятии приняли участие представители национальных органов по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Секретариата ГУАМ, а также приглашенные на заседание представители Польши и Японии.

Участники заседания заслушали отчет страны-координатора о деятельности Рабочей группы в течение текущего года, рассмотрели ход выполнения плана совместных мероприятий на 2010-2011 годы, в частности, по реализации Соглашения между правительствами государств-участников ГУАМ о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также плана сотрудничества в сфере обучения и подготовки кадров.

Кроме того, члены рабочей группы проанализировали соблюдение Регламента обмена информацией между государствами-членами ГУАМ о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятого в марте 2010 года, а также согласовали план работы на 2011 год.

На заседании также был обсужден комплекс вопросов по формированию и проведению общей политики государств-членов ГУАМ, гармонизации и совершенствованию законодательства, развитию договорно-правовой базы и международного сотрудничества, в том числе в формате взаимодействия с другими международными организациями.

Особое внимание было уделено вопросам координации сотрудничества и совершенствования взаимодействия между государствами-членами ГУАМ. В рамках рабочей группы был согласован проект решения Саммита министров иностранных дел ГУАМ о создании Совместной комиссии по вопросам сотрудничества в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Также было решено продолжить обсуждение вопроса о создании национальных Координационных центров участников Соглашения между правительствами государств-участников ГУАМ о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

На повестке дня стояли вопросы организации и проведения совместного семинара-практикума ГУАМ-Япония в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также относительно перспектив участия государств-членов ГУАМ в реализации проекта инициативы «Восточного партнерства» Европейского Союза «Предупреждение, готовность и реагирование на природные и техногенные катастрофы».

Очередное заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям планируется провести в Киеве в марте-апреле 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.