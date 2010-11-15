УСПП: ряд статей Налогового кодекса разрушают малый и средний бизнес

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) выступает за постатейное принятие Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент УСПП Анатолий КИНАХ в ходе заседания Экономического совета УСПП, на котором обсуждался проект Налогового кодекса Украины, подготовленный к рассмотрению парламентом во втором чтении.

«Принятие проекта Налогового кодекса должно проходить в режиме постатейного рассмотрения», - сказал А.КИНАХ.

При этом он отметил, что если в ходе обсуждения Налогового кодекса в парламенте по каким-либо направлениям не удастся найди компромиссное решение, то необходимо рассмотреть возможность третьего чтения.

В целом А.КИНАХ отметил, что, несмотря на то, что большое количество предложений и замечаний предпринимателей были учтены в последнем варианте проекта Налогового кодекса, документ все же содержит ряд норм, которые усложнят работу бизнеса в Украине.

Среди таких проблемных норм А. КИНАХ назвал норму, согласно которой обычная цена продукции фактически устанавливается на уровне таможенной стоимости импортированной продукции. Кроме того, предприниматели недовольны нормой, согласно которой они не могут относить на валовые расходы стоимость товаров и услуг, предоставленных им физлицами-предпринимателями, работающими на упрощенной системе налогообложения.

«Несмотря на позитив, который на первом этапе наблюдался при доработке проекта Налогового кодекса, в конечном варианте остается ряд статей, которые полностью разрушают наработанную столетиями систему малого и среднего бизнеса, вынудят бизнес уйти в тень сокращать рабочие места, платить зарплату в конвертах, что создаст социальное напряжение и приведет к разрушению доверия населения к власти», - говорится в пресс-релизе УСПП, розданном журналистам перед заседанием.