Между подразделениями милиции введена видеосвязь

Руководитель Управления Министерства внутренних дел в Ровенской области Олег САЛО проводит совещания со своими подчиненными в районах в режиме видеоконференции.

Как передает корреспондент УНИАН, первое применение нового средства коммуникации и управления милицейскими подразделениями О.САЛО продемонстрировал журналистам во время совещания в конференц-зале УМВД.

Начальник милиции только заслушал отчеты руководителей горрайотделов внутренних дел и дал им соответствующие указания.

Как объяснил генерал О.САЛО, новая связь позволит милицейским руководителям не только видеть друг друга, но и обмениваться оперативной информацией, опытом.

«К участию в совещании, которое я провожу еженедельно на уровне руководящего состава среди отраслевых служб и подразделений, будут приобщаться и начальники горрайотделов всех шестнадцати районов, - отметил генерал. - Для этого, конечно, добираться до областного центра не нужно, а всего лишь находиться в своем рабочем кабинете, где установлен видеотелефон. Каждый начальник горрайотдела будет слышать замечания в работе другого, а, следовательно, принимать их во внимание и в своей дальнейшей деятельности».

Как добавил О.САЛО, “проводить видеоконференции буду не только я, но и мои заместители. А вот служебные телеграммы, которые направляются по результатам еженедельного совещания спустя некоторое время, несколько утратят свою актуальность».

Благодаря видеоконференциям уменьшаются расходы и время, связанное с отрывом сотрудников от работы на время переезда в областной центр. Однако главное, по мнению руководителя УМВД, - то, что это ускоряет процессы принятия решений в чрезвычайных ситуациях, повышает производительность труда и решает кадровые вопросы.