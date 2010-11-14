Табачник намерен делать совместное пособие по истории еще и с Литвой

Украина и Литва намерены создать совместное пособие по истории для учителей.

Об этом заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Отвечая на вопрос, не будет ли в украинско-российском учебном пособии по истории доминировать российский взгляд на историю, Д.ТАБАЧНИК сказал: «Нет, не будет». По его словам, хороший учитель истории должен быть знаком со взглядами как украинских, так и российских историков.

Министр отметил, что Совет Европы предлагает свою экспертную и финансовую поддержку для создания украинско-российского пособия по истории. По его словам, Совет Европы поддерживает также создание российско-белоруского и украинско-белорусского пособий.

«Мы обратились к польским коллегам. Пока ответа нет, но вот с Литвой есть договоренность о том, что мы будем делать для учителей истории украинско-литовский материал, книгу, учебное пособие для учителей», - отметил Д.ТАБАЧНИК.