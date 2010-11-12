Премьер-министр Венгрии: во-первых, мы не боимся украинцев

Венгрия поддерживает принятие плана действий по безвизовому режиму и соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН.

«Во-первых, мы не боимся украинцев, к тому же часть граждан Украины – это венгры… Во-вторых, мы считаем, что умные, работящие и честные люди должны свободно передвигаться из страны в страну», - сказал В.ОРБАН.

Он высказал надежду, что во время председательствования Венгрии в Евросоюзе в 2011 году удастся достичь серьезного прогресса в вопросе установления безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. При этом В.ОРБАН подчеркнул, что действие виз мешает, прежде всего, свободному передвижения честных и порядочных людей, поскольку преступники и люди, имеющие недобрые намерения, так или иначе, находят возможности пересекать границы.