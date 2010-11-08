АМК требует от 10 производителей снизить цены на курятину

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдвинул официальные требования к 10 крупнейшим производителям и поставщикам охлажденного мяса птицы привести оптово-отпускные цены на продукцию к экономически обоснованному уровню и не допускать их безосновательного повышения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, о результатах рассмотрения данных требований предприятия должны сообщить комитету в десятидневный срок.

Соответствующие меры должны принять: ОАО «Мироновский хлебопродукт» (Киев), ООО «Комплекс «Агромарс» (Киевская обл.), ЗАО «Птицекомбинат «Днепровский» (Днепропетровская обл.), ООО «Руби Роз Агрикол КО, ЛТД» (Киевская обл.), ООО «Курганный бройлер» (Харьковская обл.), ОАО «Владимир-Волынская птицефабрика» (Волынская обл.), ООО СФ «Агроукрптаха» (Луганск), ЗАО «Ландгут Бройлер» (Донецкая обл.), ООО «Производственно-коммерческая фирма «Варто» (Ивано-Франковская обл.) и ООО «Птицекомплекс «Губин» (Луцк).

Комитет также обязал данные предприятия способствовать заключению прямых контрактов с розничными сетями во избежание необоснованного роста цен за счет посредников.

Согласно сообщению пресс-службы, по результатам мониторинга оптово-отпускных цен крупнейших производителей охлажденного мяса птицы зафиксировано, что с августа по сентябрь текущего года рост минимальных цен составил от 4,08% до 13,11%, максимальных – от 4,19% до 10,97%.

По имеющейся в АМКУ информации, большинство производителей данной продукции входят в состав вертикально интегрированных групп, а следовательно, должны обеспечивать сдерживание минимальных расходов на производство комбикормов для выкармливания птицы. Как известно, эта статья расходов является наибольшей в производстве охлажденного мяса птицы и достигает 85%. На основании анализа ценовой ситуации на рынке кукурузы и комбикормов комитет установил, что объективные причины для роста цен на мясо птицы сегодня отсутствуют.

«С целью оперативного выявления и прекращения нарушений конкурентного законодательства, которое может влиять на ценовую ситуацию на социально важных продовольственных рынках, Антимонопольный комитет проводит ежедневную системную работу в этом направлении. К исследованию продовольственных рынков привлечены все территориальные отделения комитета. Сегодня по результатам одного из направлений такой работы мы обязываем крупнейших участников рынка мяса птицы привести оптово-отпускные цены на продукцию к экономически обоснованной величине. И, как в случае с производителями молочной продукции, следующими нашими действиями будет представление соответствующего сигнала относительно снижения цен на охлажденное мясо птицы в розничной сети», – отметил исполняющий обязанности председателя АМКУ Юрий КРАВЧЕНКО.