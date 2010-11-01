Милиция раскрыла два убийства времен 1990-х годов в Крыму

Крымские оперативники раскрыли совершенные в конце 1990-х годов в Симферополе убийства члена организованной преступной группировки «Греки» и двух членов банды «Башмаки».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МВД.

По данным милиции, двое членов «бригады» ДЗЮБЫ обстреляли автомобиль «Мерседес», в котором находились участник ОПГ «Греки», известный в криминальных кругах под кличкой Саид, контролировавший поставки оружия в Грузию, и его водитель-телохранитель. Саид был убит, телохранитель ранен.

Более чем через 10 лет убийство было раскрыто, но предстать перед судом киллеры не смогут. «Удалось установить, что спустя год после расстрела «Мерседеса» оба дзюбовских киллера были похищены и убиты членами ОПГ «Сейлем», - говорится в пресс-релизе.

В 1998 году были расстреляны из пистолета системы ТТ и автомата Калашникова двое членов группировки «Башмаки», один из которых был известен в криминальных кругах под кличкой Кеша. «Как стало известно, убийцей был представитель этой же преступной группировки, у которого Кеша отобрал бизнес», - отметили в милиции.

В конце 90-х годов ряд ОПГ, среди которых самими сильными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на Крымском полуострове.