В райуправлении милиции Киева пытался повеситься задержанный

Сегодня утром в Шевченковском райуправлении милиции Киева пытался повеситься задержанный за хранение наркотиков мужчина 1959 года рождения, но попытку суицида пресекли правоохранители.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, житель Макаровского района, ранее судимый за хранение наркотиков, был задержан вчера с 1,5 кг маковой соломки и доставлен в райотдел милиции.

Сегодня около 10.00 он совершил попытку покончить жизнь самоубийством. Проводится расследование.