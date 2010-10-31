В райуправлении милиции Киева пытался повеситься задержанный
13:50, 31 октября 2010Общество
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Проводится расследование
Сегодня утром в Шевченковском райуправлении милиции Киева пытался повеситься задержанный за хранение наркотиков мужчина 1959 года рождения, но попытку суицида пресекли правоохранители.
Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, житель Макаровского района, ранее судимый за хранение наркотиков, был задержан вчера с 1,5 кг маковой соломки и доставлен в райотдел милиции.
Сегодня около 10.00 он совершил попытку покончить жизнь самоубийством. Проводится расследование.
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