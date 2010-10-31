Не выдерживает сердце: на участках умерли уже три человека

По состоянию на 12.00 в Украине зафиксированы три смерти избирателей во время голосования на избирательных участках на выборах в местные органы самоуправления.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ.

По его словам, смерти избирателей зафиксированы в Бахчисарае, Ивано-Франковске и Днепропетровске.

В частности, в Бахчисарае из-за остановки сердца на избирательном участке №17 скончался мужчина 1933 года рождения; в Ивано-Франковске на избирательном участке №15 умер мужчина 1938 года рождения (причина смерти выясняется) и в Днепропетровске в Индустриальном районе на избирательном участке №0385, расположенном в общеобразовательной школе №69, во время голосования скончался гражданин 1946 года рождения (предварительный диагноз – острая сердечно-сосудистая недостаточность).

Как отметил Д.АНДРЕЕВ, во всех перечисленных случаях работники милиции, несущие дежурство по охране общественного порядка на избирательных участках, пытались оказать потерпевшим первую медицинскую помощь до прибытия скорой.

Также директор ДСО подчеркнул, что все три смерти не имеют криминального характера.