В Ивано-Франковске открылась выставка «Взгляд в беконечность»

В Ивано-Франковском областном краеведческом музее открылась персональная выставка народного художника Украины Ивана МАРЧУКА.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции краеведческого музея.

На Прикарпатье художник представил 34 картины из цикла абстракций «Взгляд в бесконечность». Это произведения, написанные художником за последние два года, украинцы еще не видели.

«Взгляд в бесконечность» - это десятый цикл в творчестве И.МАРЧУКА.

Все желающие смогут в течение месяца ознакомиться с выставкой картин выдающегося художника.

Справка УНИАН. В 2007 году украинский художник И.МАРЧУК вошел в британский рейтинг «100 гениев современности».