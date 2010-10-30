В Ивано-Франковске открылась выставка «Взгляд в беконечность»
12:56, 30 октября 2010Общество
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Абстракции Ивана Марчука
В Ивано-Франковском областном краеведческом музее открылась персональная выставка народного художника Украины Ивана МАРЧУКА.
Об этом УНИАН сообщили в дирекции краеведческого музея.
На Прикарпатье художник представил 34 картины из цикла абстракций «Взгляд в бесконечность». Это произведения, написанные художником за последние два года, украинцы еще не видели.
«Взгляд в бесконечность» - это десятый цикл в творчестве И.МАРЧУКА.
Все желающие смогут в течение месяца ознакомиться с выставкой картин выдающегося художника.
Справка УНИАН. В 2007 году украинский художник И.МАРЧУК вошел в британский рейтинг «100 гениев современности».
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