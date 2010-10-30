В Виннице каждый седьмой автобус – технически неисправный.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении ГАИ УМВД Украины в Винницкой области, ссылаясь на результаты проверки, направленной на выявление нарушений правил дорожного движения.

Согласно сообщению, для проведения проверки были привлечены 30 экипажей ГАИ.

Было выявлено, что автобусы выезжают на линии с неисправной тормозной системой, техническими неисправностями колес и шин, есть автобусы, переоборудованные без разрешения ГАИ, с неисправными внешними световыми приборами и другими неисправностями, которые непосредственно влияют на безопасность перевозки пассажиров.

Также во время проведения операции были выявлены 55 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов. В основном это превышение установленной скорости движения, эксплуатация транспорта без прохождения ГТО, нарушения правил переезда железнодорожных переездов и управления автобусом в нетрезвом состоянии.

По выявленным фактам составлены 55 админпротоколов, запрещена эксплуатация 9 автобусов, изъяты 2 лицензионные карточки. За отсутствие у водителей надлежащих документов на право управления данными транспортными средствами сотрудниками Госавтоинспекции задержаны и доставлены 5 автобусов на штрафплощадку.

В пресс-службе ГАИ области также сообщили, что за 9 месяцев 2010 года при участии водителей маршрутных такси и автобусов в городе произошло 61 ДТП, в которых три человека погибли и 44 - пострадали.