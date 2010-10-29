Королевская предлагает изменить закон "О прожиточном минимуме"

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает ежегодно пересматривать потребительскую корзину и принимать отдельный закон о прожиточном минимуме.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Закон «О прожиточном минимуме» относительно формирования потребительской корзины №7297 от 26 октября 2010 года, размещенном на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается установить, что набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг по представлению Кабинета министров ежегодно утверждается парламентом отдельным законом до начала рассмотрения проекта закона о государственном бюджете. (Согласно действующему закону о прожиточном минимуме, потребительская корзина пересматривается не реже чем раз в пять лет. - УНИАН.)

Кроме того, законопроектом предусматривается рассчитывать прожиточный минимум на одного человека, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, с учетом индекса потребительских цен в основных прогнозных макропоказателях.