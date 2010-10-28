Украина и Россия создадут рабочую группу по пересмотру газовых контрактов

Украина и Российская Федерация создадут рабочую группу по пересмотру газовых контрактов от 2009 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала, комментируя результаты переговоров с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ 27 октября.

«Вчера впервые председатель правительства России согласился создать рабочую группу, и такая группа будет создана. Мы конкретно с ним переговорили, что в контракте нас не устраивает. Я сказал, что нас все устраивает, только он не равноправный. Поэтому с этой позиции мы должны его пересмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также заявил, что Украину устраивает цена на российский газ в первом квартале 2011 года в размере 230-235 долларов за тысячу кубометров. «Первый квартал всегда достаточно трудный, и поэтому такая цена нас на первый квартал, в принципе, устраивает», – сказал премьер-министр.