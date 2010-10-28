На "укушенного Монтян" милиционера завели уголовное дело

Прокуратурой Подольского района города Киева возбуждены уголовные дела в отношении двух работников уголовного розыска Суворовского райотдела милиции Херсона и служебных лиц Подольского райуправления милиции Киева за превышение служебных полномочий в отношении обвиняемой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокурора города Киева, уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Как установлено, 21 октября милиционеры во время исполнения постановления следователя о принудительном поводе обвиняемой Р. в здание Подольского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве вышли за рамки своих служебных полномочий, неправомерно применив в отношении нее специальные средства – наручники и физическое насилие, в результате чего нанесли ей телесные повреждения.

Кроме того, в течение 5 часов гражданка Р. незаконно содержалась в здании Подольского райуправления милиции, в результате чего причинен существенный вред ее конституционным правам, поскольку она была лишена личной свободы и права на правовую помощь и защиту.

Более того, во время указанных событий милиционеры не допускали к задержанной защитника Татьяну МОНТЯН, которую работники Подольского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве в тот же день задержали за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП. Оценка правомерности действий работников Подольского райуправления в отношении Т.МОНТЯН будет дана в ходе расследования уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Т.МОНТЯН заявила о задержании ее и избиении в Подольском райотделе милиции Киева. Т.МОНТЯН задержали после того, как она вступилась за свою клиентку, которую работники милиции, по ее словам, схватили на улице, задержали и избили.

В Главном управлении МВД в Киеве опровергли утверждение Т.МОНТЯН об избиении ее сотрудниками милиции.

По словам начальника Центра связей с общественностью ГУ МВД в Киеве Владимира ПОЛИЩУКА, Т.МОНТЯН прибыла днем 21 октября в Подольское райуправление якобы для защиты интересов жительницы Херсона Марины РОДНЕНОК, которая скрывалась от досудебного следствия и в сопровождении милиционеров должна была быть доставлена в Херсон.

Он объяснил, что М.РОДНЕНОК подозревается в подделке документов (незаконно получила кредит в одном из банков Херсона). Уголовное дело в отношении нее возбуждено еще в 2005 году, недавно она была задержана в Киеве. Следователь выписал постановление о принудительной доставке ее в Херсон, и для этого в Киев прибыли два сотрудника милиции, сообщил В.ПОЛИЩУК, отметив, что М.РОДНЕНОК перед выездом в Херсон находилась в Подольском райуправлении милиции.

“В райуправление прибыла адвокат МОНТЯН, которая, не имея соответствующего ордера на защиту, утверждала, что является защитником РОДНЕНОК. Она предъявила только свидетельство адвоката, а документ о том, что РОДНЕНОК - ее клиентка, заполнила позже, уже в райуправлении после инцидента", - утверждал начальник столичного ЦОС. По его словам, Т.МОНТЯН, используя ненормативную лексику, требовала у сотрудников милиции, чтобы ее провели к подзащитной.

"Когда сотрудники херсонской милиции вывели РОДНЕНОК в коридор, начался, как я называю, "спектакль одного актера". Госпожа Татьяна МОНТЯН стала нарушать определенные процессуальные нормы: бросалась на сотрудников милиции, оказывала им сопротивление, порвала куртку сотруднику херсонской милиции, укусила за палец киевского милиционера", - утверждает В.ПОЛИЩУК.

В отношении Т.МОНТЯН был составлен админпротокол, она находилась в райуправлении около 2-х часов, потом была отпущена.

26 октября Подольский районный суд Киева закрыл административное дело в отношении Т.МОНТЯН по обвинению ее в совершении злостного неповиновения законным требованиям работников милиции. Дело закрыто в связи с отсутствием в действиях Т.МОНТЯН состава административного проступка.

В столичной милиции заявили, что обжалуют это решение суда.