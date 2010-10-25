В профсоюзах видят, что налоговая выдумала «крючок» для предпринимателей

Введение административной ответственности для наемных работников за неинформирование контролирующих органов о получении зарплаты «в конвертах» является попыткой заставить предпринимателей выполнять любые пожелания налоговой администрации в вопросе уплаты налогов в бюджет.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, комментируя соответствующее предложение первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Виктора ШЕЙБУТА, высказанное на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры относительно соблюдения законодательства при выплате заработной платы и наполнения Пенсионного фонда.

«Это будет «крючок», на котором налоговая будет держать практически каждого предпринимателя, - сказал В.РОЙ. – Сотрудники налоговой милиции легко «организуют» несколько заявлений работников, что они получили неофициальную зарплату. Сегодня заставить работника так поступить очень тяжело, поскольку никто из них не хочет терять работу. Да и с морально-этической стороны это проблема, ведь работник, получая работу, согласился на «конверты». А вот угроза большого штрафа, наверное, заставит многих заявление написать. На этих заявлениях не будет даты. Потом предпринимателю их показывают и объясняют, что завтра же дата будет поставлена и делу будет дан официальный ход, если предприниматель не согласен выполнить требования или пожелания налогового инспектора».

В.РОЙ считает, что воплощение в жизнь предложения первого заместителя председателя ГНАУ не будет иметь хоть какого-то заметного влияния на искоренение зарплат «в конвертах».

«Существование такого явления как зарплата «в конвертах» является прямым следствием существования несовершенной, неэффективной, неадекватной, не стимулирующей развитие предпринимательства, – термин можно употреблять любой - системы налогообложения, - сказал В.РОЙ. – Соответственно, чтобы избавиться от этого явления, необходимо в корне изменить налоговое законодательство. В частности, принять такой Налоговый кодекс, который предприниматели будут приветствовать аплодисментами, а не против которого будут кричать «Ганьба!» на уличных протестах. Точка. Все остальное, например, упоминавшаяся В.ШЕЙБУТОМ разъяснительная работа с наемными работниками, что получение зарплаты «в конвертах» невыгодно при начислении пенсии, - имеет третьестепенное значение, которое никоим образом не решает проблему».

По мнению В.РОЯ, возможно введение административной ответственности работника за неинформирование налоговых органов о зарплате «в конвертах» повлечет серьезные негативные последствия и для наемных работников. «Имею в виду совсем не то, что работника могут оштрафовать, - объяснил он. – Я не берусь спрогнозировать, сколько людей будет уволено только потому, что предприниматель кого-то заподозрит в способности на сговор, как он это обязательно будет расценивать, с контролирующими органами против него. В целом, речь идет о неминуемо общем ухудшении отношений между работодателем и работником, которые и так у нас далеки от социальной гармонии».