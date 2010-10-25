Велосипедист-"ниндзя" застрелил двух человек и где-то ездит

В Виннипеге (Канада) неизвестный преступник застрелил двух человек, еще один получил тяжелые ранения. Жертвами убийцы, по всей видимости, стали случайные люди.

Согласно предварительной информации, убийца вооружен обрезом и перемещается по городу на велосипеде. Сосед одного из убитых рассказал, что видел рядом с домом велосипедиста, который "выглядел, как ниндзя".

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Winnipeg Free Press, полиция посоветовала жителям города запереться в своих домах. По некоторым сообщениям, преступник застрелил своих жертв, постучав к ним в двери. Полиция пока не подтверждает, но и не опровергает эти сведения.