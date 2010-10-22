МВД Украины и России активизируют сотрудничество

Министры внутренних дел Украины и Российской Федерации Анатолий МОГИЛЕВ и Рашид НУРГАЛИЕВ договорились об активизации сотрудничества в борьбе с преступлениями экономической направленности и в сфере противодействия обороту наркотиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, такие договоренности были достигнуты сегодня во время совместного заседания коллегий Министерств внутренних дел Украины и РФ в Ялте.

В частности, участники заседания рассмотрели вопрос об укрепления сотрудничества органов внутренних дел Украины и Российской Федерации по противодействию преступности в сфере экономики государств, а также взаимодействию органов внутренних дел стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«Принятые в последнее время Президентом и правительством Украины меры позволили приостановить процесс тенизации экономики. Несмотря на негативные процессы, связанные с мировым финансово-экономическим кризисом, уже есть первые позитивные результаты. Наблюдается определенная тенденция к уменьшению теневого сектора», - заметил А.МОГИЛЕВ.

По его словам, очень большое влияние на решение этих проблем имеет уровень взаимодействия органов внутренних дел государств, особенно на таких направлениях, как предупреждение экономических правонарушений при осуществлении внешнеэкономической деятельности субъектов ведения хозяйства, поставки энергоресурсов, оборот алкогольной и табачной продукции, предупреждение возникновения каналов нелегальной переправки товаров через границу, а также предотвращение осуществления псевдоэкспортных операций с целью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Также А.МОГИЛЕВ отметил необходимость эффективного решения вопросов относительно межгосударственного розыска преступников.

«В работе правоохранительных ведомств двух государств есть много общего, нас объединяют вопросы миграции, у нас есть общая граница, общие вопросы по охране общественного порядка во время международных мероприятий, таких как Евро-2012 и Олимпиада в Сочи в 2014 году», - отметил в свою очередь Р.НУРГАЛИЕВ.

По результатам сегодняшнего обсуждения были подписаны решения совместного заседания коллегий министерств внутренних дел «Об укреплении сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации и Украины в противодействии проникновению преступности в сферу экономики государств» и «О взаимодействии органов внутренних дел Российской Федерации и Украины в борьбе с незаконным оборотом наркотиков».

Планируется, что следующая встреча руководителей правоохранительных ведомств России и Украины состоится через год в г. Владивосток (Российская Федерация).