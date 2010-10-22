В Украине создадут «Антологию современной украинской фотографии»

В Украине начинается создание проекта «Антология современной украинской фотографии».

Как сообщила УНИАН руководитель проекта Светлана ГРАНОВСКАЯ, «в Украине активно развивается фотография: арт-направление, коммерческая и медийная фотография. Некоторые украинские фотографы уже приобрели мировую известность. Многие ее достойны, но еще не успели ее приобрести».

По мнению инициаторов проекта, в настоящее время фотография является самым достоверным документом времени. Это одна из медийных форм, которая позволяет реально фиксировать хронику жизни. Как рассказала С.ГРАНОВСКАЯ, «этим проектом мы делает попытку сорвать занавес и показать истинное состояние фотографии в Украине. Мы хотим показать, насколько контекстуальна и разнообразна современная украинская фотография».

По ее словам, сейчас анкеты для участия в проекте рассылаются максимальному количеству авторов изо всех уголков Украины и тем, кто сегодня проживает и работает за границей. Из присланных фотографий будут отобраны работы 100 авторов, которые войдут в «Антологию современной украинской фотографии».

Антологию планируется издать в мае 2011 года.

«Мы будем рады любому сотрудничеству в этом проекте», - сказала С.ГРАНОВСКАЯ.

Художественным руководителем проекта является Виктор МАРУЩЕНКО.

За дополнительной информацией обращаться: s.granovska@granovski.com, viktor.marushchenko@live.com