В медуниверситете подрались иностранные и украинские студенты

В Харьковском национальном медицинском университете произошла драка между иностранными и украинскими студентами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член Харьковской областной общественной организации «Воля» Дмитрий ПИЛИПЕЦ.

По его словам, во вторник около 14.00 в перерыве между лекциями в лекционном зале учебно-лекционного корпуса около 20 студентов из Туркмении избили студента-украинца Николая ГЕЛАНА и других студентов, которые попытались его защитить.

По словам Д.ПИЛИПЦА, драка произошла из-за того, что туркменским студентам сказали, якобы Н.ГЕЛАН называет их «хачами». Гражданин Туркменистана, студент этого потока, напал на пострадавшего и стал бить, повалив на ступеньки лекционного зала. К избиению присоединились другие студенты-туркмены.

Студенты, которые пытались прекратить драку, также получили повреждения. По словам Д.ПИЛИПЦА, это «как минимум, трое украинских студентов». После лекции группа студентов-граждан Туркменистана пытались спровоцировать продолжение драки.

Д.ПИЛИПЕЦ заметил, что сегодня пострадавший должен пройти судебно-медицинскую экспертизу и зафиксировать травмы.

Он допустил, что причиной конфликта могло стать то, что в университете проводятся занятия на «смешанных потоках», когда на лекциях присутствуют студенты разных национальностей.

Начальник Центра связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА подтвердила факт написания заявления студентом одного из харьковских вузов, но заметила, что не имеет права называть вуз, в котором произошел инцидент.

«Есть заявление студента одного из наших вузов, я не имею право называть, какого. Была драка между студентами. Сейчас проводится разбирательство, опрашивают всех свидетелей происшествия», - сказала Л.ВОЛКОВА.

В деканате факультета работы с иностранными студентами Харьковского национального медицинского университета отказались комментировать информацию об инциденте.

Напомним, что за последнюю неделю это уже второе конфликтное событие в Харькове с участием иностранных граждан. Так, 9 октября во время драки украинских и вьетнамских школьников заостренными палками были травмированы двое граждан Украины.