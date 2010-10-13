Состояние потерпевших в ДТП в Марганце - стабильно тяжелое

Все пострадавшиев автокатастрофе в Марганце доставлены в Днепропетровск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ.

По его словам, трое пострадавших были доставлены нынешней ночью из Марганца в Днепропетровск.

Все десять пострадавших находятся в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. Их состояние стабильно тяжелое, информировал губернатор.

А.ВИЛКУЛ сообщил, что похороны жертв трагедии начнутся завтра. А.ВИЛКУЛ также отметил, что сегодня начнутся выплаты родственникам погибших на захоронение. По словам председателя ОГА, «Укрзалізниця» выделил семьям погибших и пострадавших 500 тыс. грн. Кроме того, 200 тыс. грн. выделені из областного бюджета Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября в Марганце на железнодорожном переезде пассажирский автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. По предварительным данным, автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Погибли 43 человека, в том числе трое детей и водитель автобуса.