Янукович обещает, что реприватизации Криворожстали не будет

Вопрос о разрыве соглашения с компанией "АрселорМиттал", которая приобрела комбинат «Криворожсталь», не будет подниматься.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Париже во время официального визита.

«Реприватизации не будет», - заявил Президент.

Он сказал, что причиной проблем с компанией «АрселорМиттал» стало то, что Фонд госимущества Украины не вынес на заседание правительства вопрос о переносе сроков выполнения инвестиционной программы компанией "АрселорМиттал», а самочинно продлил эти сроки.

По его словам, Генпрокуратура Украины затронула соответствующий вопрос, но, заверил он, все проблемы будут решены в рамках подписанного между правительством и компанией договора.

Он сообщил также, что в ближайшее время планирует встретиться с владельцами компании, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с этим делом.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года ГПУ предъявила иск Фонду госимущества Украины и компании "АрселорМиттал Дуйсбург Гмбх" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 г. Вместе с тем, по данным АМКР, согласно Договору о купле-продаже «Криворожстали», все споры между сторонами подлежат рассмотрению исключительно в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ). «Вопреки положениям Договора купли-продажи, Генпрокуратура обратилась с иском не в МКАС, а в Хозяйственный суд, тем самым нарушив условия Договора. Это является грубым нарушением украинского и международного права», - настаивает «АрселорМиттал Кривой Рог».

В компании уточняют, что в случае иска к иностранному юридическому лицу действуют нормы Конвенции о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам, к которой присоединилась Украина. «Нормы Конвенции в части соблюдения процедуры оповещения ответчика-нерезидента не были выполнены, и до первого слушания, которое было назначено, но не состоялось 15 сентября (по официальному утверждению суда – «из-за неявки обеих сторон»), компания-ответчик не была проинформирована об иске. Насколько нам известно, должным образом ответчик не проинформирован и на сегодняшний день, и, похоже, нормы Конвенции будут нарушены снова: процедура информирования ответчика-нерезидента, согласно Конвенции, может занять почти полгода, а суд уже назначен на 1 октября 2010 года», - сообщается в пресс-релизе.

5 октября с.г. в ходе заседания Хозяйственного суда Киева представитель Кабинета министров Украины не поддержал иск Генеральной прокуратуры Украины к Фонду государственного имущества Украины и компании "АрселорМиттал Дуйсбург Гмбх" относительно незаконности Дополнительного соглашения к договору купли-продажи «Криворожстали».

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GMBH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. Почти 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.