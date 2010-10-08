Екатерина Ющенко приняла участие в ІІІ Экуменической неделе

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО приняла участие в академической конференции «Доверие. Ответственность. Филантропия», которая прошла в рамках ІІІ Экуменической социальной недели во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда «Украина 3000», отметив, что в мероприятии также приняли участие иерархи церквей разных конфессий, представители местной власти, благотворительных и общественных организаций, бизнеса, образовательных заведений Украины и мира.

Основную часть своего доклада Е.ЮЩЕНКО посвятила феномену добровольного бескорыстного участия людей в общественной жизни – волонтерству. Она напомнила результаты исследования Фонда помощи благотворительным организациям, согласно которым Украина занимает третье с конца место среди 153 стран мира. Фонд утверждает, что за месяц, в течение которого проводились исследования, лишь 5% украинцев давали деньги на благотворительность, только 14% отдавали свое время и только 19% помогали другим.

«Украинцы не считают, что то, что они делают каждый день - помогая своим детям, соседям, церквам и тому подобное, - подпадает под понятие «волонтерство», – отметила Е.ЮЩЕНКО. - И их работа не имеет определения в украинском законодательстве».

Е.ЮЩЕНКО выразила убеждение, что отношение к благотворительности и волонтерству среди граждан Украины со временем обязательно изменится. «Мы, наконец, оставим позади негативное наследство советского прошлого, и вернемся к нашим европейским корням, – сказала она. – Наши граждане начнут понимать, что добрые дела, помощь соседям, тот труд ради общества - духовно обогащает и идет на пользу им, их семьям и обществу».

«Я призываю всех участников этой конференции задуматься над тем, как изменить себя и как помочь другим измениться, – сказала Е.ЮЩЕНКО. - Помочь понять, что мы должны верить в Бога, чувствовать личную ответственность и поощрять не только филантропизм, не только волонтерство, но, что гораздо важнее, поощрять любовь к ближнему».

Как сообщалось, ІІІ Экуменическая социальная неделя проходит во Львове с 4 по 10 октября. Среди тем, затронутых в ходе ЭСН – украинский и мировой опыт в становлении и развитии филантропии, доверие и ответственность как основа социального партнерства между церквами и властью, бизнесом и социальными организациями, личная ответственность каждого за здоровье общества, методы альтернативного разрешения конфликтов, роль СМИ в решении общественных проблем. В мероприятиях, в частности, принимают участие доктор философии, директор неприбыльных административных программ Университета Нотр Дам Марк ГАРДИ, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР.