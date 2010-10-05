Капитализация украинского агрохолдинга превысила $1 миллиард

Котировки глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции Avangardco IPL, холдинговой компании агропромышленной группы "Авангард", на Лондонской фондовой бирже поднялись до 15 долл. за GDR, возвратившись на уровень цены первичного публичного предложения (IPO).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным биржи, последняя цена закрытия достигала 15,7 долл. за GDR, что соответствует капитализации компании в 1,003 млрд. долл.

Отмечается, что инвесторы позитивно восприняли сильные полугодовые финансовые результаты «Авангарда», опубликованные в конце августа, и присвоение агентством Fitch рейтинга «B», равного суверенному. На фоне этого недавнее объявление о конвертации GDR «Авангарда» в ADR, предоставившей доступ к американской базе инвесторов, было воспринято рынком как правильная стратегия развития компании, в том числе для увеличения ликвидности по данным бумагам.

Напомним, "Авангард" осуществил IPO в мае 2010 года и с учетом реализации "Тройкой" опциона "грин шу" разместил 21,7% акций на общую сумму около 208 млн. долл.

Справка УНИАН. Агрохолдинг "Авангард" по итогам 2009 года занимал 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) и 52% рынка яичных продуктов в Украине. Предприятия компании расположены в 14 регионах страны и в АРК. Компания также осуществляет экспорт продукции в 16 стран мира, в основном на Ближний Восток и Азию.

В январе-июне 2010 года "Авангард" увеличил чистую прибыль на 85,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 61,94 млн. долл., а его доход возрос на 68,3% – до 165,901 млн. долл. За этот же период агрохолдинг увеличил производство яиц на 29% – до 1,91 млрд. штук.