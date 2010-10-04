Преступная группа совершала нападения под видом милиционеров

В Черниговской области направлено в суд дело против организованной преступной группы, участники которой, представляясь работниками милиции, совершали вооруженные нападения на граждан.

Об этом сообщили УНИАН в отделе общественных связей Управления МВД в области.

Как установили правоохранители, шестеро молодчиков, жители Нежина, по предварительно разработанному плану и распределению ролей, имея в своем распоряжении огнестрельное оружие, представлялись сотрудниками милиции и совершали вооруженные нападения и силовой захват граждан, нанося им телесные повреждения и вымогая деньги.

По информации начальника УМВД Украины в Черниговской области Александра МИХАЙЛИКА, в ходе сопровождения уголовного дела работники УБОП УМВД задокументировали 13 преступлений, 11 из которых в составе организованной преступной группы. В числе инкриминируемых и задокументированных преступлений – бандитизм, 5 вымогательств, 2 разбойных нападения, грабежи, незаконной оборот огнестрельного оружия и наркотических средств, незаконное завладение транспортным средством, хищение документов.

Пострадавшим гражданам нанесены убытки на сумму около 100 тыс. грн. У членов банды изъяты оружие и автомобили Мегсеdes-Benz-200С, Ореl Аscona, Skoda Оctavia, ВАЗ-2108, ВАЗ-21099.

Организатор банды и четверо сообщников арестованы и находятся в СИЗО Чернигова, шестой – отпущен на подписку о невыезде.