Корпорация Таруты фактически признала, что увязла в долгах

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) ведет переговоры с пулом международных банков о реструктуризации кредитного портфеля.

Об этом сообщается в пресс-релизе ИСД, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в сообщении, принимая во внимание сообщения средств массовой информации о том, что 23 сентября 2010 года ИСД не погасила еврооблигации, корпорация считает необходимым сделать следующее заявление:

«Корпорация "ИСД" подтверждает факт того, что 23 сентября 2010 года не было произведено погашение еврооблигаций, выпущенных специальной проектной компанией с целью финансирования деятельности металлургических предприятий, принадлежащих ИСД. Однако упомянутое формальное нарушение условий проспекта эмиссии еврооблигаций было вполне ожидаемым, о чем были проинформированы международные банки, которые финансировали деятельность корпорации, в том числе и те, которые являются собственниками еврооблигаций», - говорится в пресс-релизе.

В корпорации также подчеркивают, что наряду с другими промышленными компаниями, которые ощутили на себе негативное влияние мирового финансового и экономического кризиса, ИСД активно ведет переговоры с пулом международных банков о реструктуризации кредитного портфеля.

«Переговоры находятся на завершающей стадии. Одним из общепринятых условий ведения переговоров о реструктуризации кредитного портфеля в международной финансовой, юридической и деловой практике является временное приостановление выплат задолженности абсолютно всем финансовым кредиторам до окончательного согласования условий реструктуризации со всеми кредиторами», - уточняют в ИСД.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

В конце 2009 года 50% плюс 2 акции корпорации "ИСД" приобрела группа инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.