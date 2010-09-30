В Украине нет дешевой рыбы из-за российского лобби?

Из-за договоренностей с Россией украинские рыбопромышленники уже семь лет ограничены в возможностях вылова дешевой рыбы, пишет еженедельник «Комментарии:».

Речь идет о квотах на вылов хамсы - достаточно затребованного на внутреннем рынке продукта. Эта рыба относится к низкому ценовому сегменту (13-15 грн./кг в рознице) и входит в продовольственную корзину небогатых слоев населения.

Для черноморской хамсы размер украинских квот на протяжении последнего десятилетия составляет 5 тыс. тонн в год, в то время как для другой черноморской рыбы подобного сорта (шпрота (кильки)) квоты могут колебаться от 50 до 70 тыс. тонн в год. Для сравнения, ежегодный вылов черноморской хамсы в Турции в десятки разы больше - от 170 до 360 тыс. тонн.

По оценкам экспертов, из-за действующих квот потенциальные потери Украины составляют около 50 млн. дол. в год.

Как пишут «Комментарии:», целесообразности в квотах не видят и биологи. Когда украинские рыбопромышленные предприятия обратились в Институт биологии южных морей НАНУ с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении размера квоты на 50%, ученые вообще предложили отменить ограничение на вылов черноморской хамсы.

Поскольку квоты, регламентирующие вылов рыбы в бассейне Черного моря, носят исключительно внутренний характер, украинским чиновникам для их отмены даже не нужны будут согласования с Турцией, Россией, Болгарией или Грузией.

Ситуация с квотами больше всего устраивает импортеров, которые уже давно готовы насытить украинский рынок привозной рыбой на все сто процентов, резюмирует еженедельник.