Семиклассника убило перекладиной от футбольных ворот
15:19, 29 сентября 2010Общество
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Трагедия в Прикарпатье
В пгт Ворохта Ивано-Франковской области перекладина от футбольных ворот убила семиклассника.
Об этом сегодня УНИАН сообщили в главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, металлическая перекладина футбольных ворот упала на ученика 7 класса местной общеобразовательной школы, вследствие чего ребенок получил черепно-мозговую травму. Трагедия произошла вчера, 28 сентября, около 17.00. По предварительной информации, школьник игрался на спортивной площадке, когда плохо закрепленная металлическая конструкция упала ему на голову. Во время транспортировки в больницу он скончался.
Проводится расследование по факту несчастного случая.
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