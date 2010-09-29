Семиклассника убило перекладиной от футбольных ворот

В пгт Ворохта Ивано-Франковской области перекладина от футбольных ворот убила семиклассника.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, металлическая перекладина футбольных ворот упала на ученика 7 класса местной общеобразовательной школы, вследствие чего ребенок получил черепно-мозговую травму. Трагедия произошла вчера, 28 сентября, около 17.00. По предварительной информации, школьник игрался на спортивной площадке, когда плохо закрепленная металлическая конструкция упала ему на голову. Во время транспортировки в больницу он скончался.

Проводится расследование по факту несчастного случая.