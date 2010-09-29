В Одессе свидетели ДТП устроили самосуд над водителем, сбившим женщину

Автомобиль «Toyota Land Cruiser», двигаясь по тротуару, наехал на 52-летнюю женщину. Водитель вместо предоставления помощи потерпевшей начал снимать номера.

По словам свидетелей, на замечания прохожих, он и пассажир отреагировали нецензурными ругательствами. Конфликт перерос в драку. Видео столкновения сразу появилось в сети интернет с комментариями, что участники ДТП имеют отношение к силовым структурам. В Госавтоинспенции это категорически отрицают. Говорят, никаких удостоверений при обыске не нашли. Потерпевшая с многочисленными травмами госпитализирована в больницу. Как свидетельствуют данные медэкспертизы, водитель находился в нетрезвом состоянии.

ICTV