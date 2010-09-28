Янукович согласен восстановить группу "Украинские соколы"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал инициативу Министерства обороны Украины восстановить пилотажную группу Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины “Украинские соколы”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, об этом сегодня заявил во Львове глава военного ведомства Михаил ЕЖЕЛЬ.

Он подчеркнул, что не многие страны мира имеют возможность демонстрировать мастерство своих военных пилотов на престижных авиационных шоу.

«У нашего государства есть такие возможности. Мы должны “поставить на крыло” пилотажную группу “Украинские соколы”, как это было в начале нашей независимости, когда украинские воздушные асы демонстрировали фигуры высшего пилотажа во многих странах мира», - отметил министр обороны.

М.ЕЖЕЛЬ проинформировал, что доложил об этом В.ЯНУКОВИЧУ, который, по его словам, принял решение: “Украинским соколам” - быть!».

Министр отметил, что летчики группы “Украинские соколы” своим мастерством будут способствовать улучшению имиджа и повышению престижа нашего государства на международной арене. «Престиж страны в мире необходимо повышать, и мы готовы над этим работать, в том числе с помощью восстановления такой важной имиджевой составляющей, как пилотажная группа “Украинские соколы», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, указом тогдашнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 10 января 2009 года «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 сентября 2008 года «О безотлагательных задачах по повышению обороноспособности Украины» Кабинета министров поручалось утвердить до конца 2009 года государственную целевую программу создания пилотажной группы «Украинские соколы». Это решение выполнено не было.