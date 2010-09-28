На Яворивском полигоне сегодня боевые стрельбы

28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности при участии министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ в рамках третьего этапа комплекса учений с органами военного управления и войсками и силами «Взаимодействие-2010» состоятся боевые стрельбы.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Западного оперативного командования Александр ПОРОНЮК, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворивский полигон Львовской области) продолжаются батальонные тактические учения с личным составом 1-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, кульминацией которого станет проведение 28 сентября этапа боевых стрельб.

В мероприятии примут участие министр обороны М.ЕЖЕЛЬ, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Григорий ПЕДЧЕНКО, командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий ВОРОБЬЕВ, а также председатели девяти областных государственных администраций, которые находятся в зоне ответственности Западного оперативного командования.

Всего к учениям привлечены около 650 военнослужащих, 112 единиц военной техники и 4 вертолета.