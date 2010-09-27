Почти половина лифтов отработала срок эксплуатации

406 из 846 лифтов, установленных в жилом фонде Симферополя, отработали более 25 лет, то есть превысили нормативный срок эксплуатации.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба территориального управления Госгорпромнадзора по крымской автономии и Севастополю.

При этом, подчеркнули в инспекции, лишь 208 лифтам проведены экспертные обследования.

По итогам проверки к административной ответственности привлечены начальники всех городских ЖЭО, 12 лифтов опломбированы.

Территориальное управление Госгорпромнадзора считает необходимым создать в ЖЭО административного центра Крыма службы по диагностированию и ремонту лифтов.

«У симферопольских ЖЭО нет разрешений проводить очередные освидетельствования и текущие плановые ремонты, ранее эти работы выполняли специализированные организации. Еще одна проблема, как города, так и Крыма в целом, заключается в том, что ни одно из местных учреждений, обучающих по рабочим специальностям, не имеет лицензии на обучение безопасной эксплуатации лифтового хозяйства», - говорится в пресс-релизе.

По данным управления Госгорпромнадзора, мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО пообещал, что возьмет вопрос по обучению персонала под личный контроль и поднимет на сессии городского совета вопрос о выделении средств на экспертное обследование и ремонт лифтов.