Жадан устроит концертную интервенцию на Андреевском спуске

Немецко-украинский фестиваль «Улица игр – игры на улице» состоится 1-3 октября в Киеве на Андреевском спуске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, организаторами фестиваля выступили Гете-Институт в Украине и Центр современного искусства “Совиарт” при содействии Главного управления культуры и искусств КГГА.

По информации организаторов, в центре внимания проекта стоят радикальные изменения публичного пространства, которые наблюдаются в городах Центральной и Восточной Европы после распада Советского Союза. На примере киевского Андреевского спуска, одной из самых давних улиц Восточной Европы, организаторы и участники фестиваля планируют поднять вопросы возможности современного искусства к диалогу и его способности к действиям в ходе модернизации и сохранения культурного наследия в публичных пространствах.

В рамках фестиваля на Андреевском спуске для киевлян и гостей города будет представлена концертная интервенция композитора Гергарда ШТЕРБЛЕРА и писателя Сергея ЖАДАНА. Фотограф Андреас ГЕРЦАУ превратит Андреевский спуск в галерею, разместив на фасадах зданий свои работы.

Также все желающие смогут увидеть выставку Гете-Института Ortszeit Local Time (Местное время) фотографа Штефана КОППЕЛЬКАММА, который зафиксировал одни и те же городские панорамы Восточной Германии в 1990 году и через 11 лет. Эти парные изображения демонстрируют примеры изменений и осмотрительного обновления городов.