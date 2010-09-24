Делу о махинациях украинских миротворцев в Косово дали старт

Главным управлением военных прокуратур принято в производство уголовное дело, возбужденное 5 февраля 2010 года Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины по факту мошеннических действий с горюче-смазочными материалами военнослужащими украинского миротворческого контингента в Косово.

Как сообщили УНИАН в пресс службе Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что в сентябре 2009 года командующий многонациональными силами KFOR генерал Маркус БЕНТЛЕР обратился к командующему Объединенного оперативного командования Вооруженных Сил Украины генералу Владимиру МОЖАРОВСКОМУ с письмом об указанных незаконных сделках.

На данное время проводится досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, еженедельник "Зеркало недели" (№34 (814) от 18-24 сентября в 2010 г.) написал, что украинские миротворцы в Косово в течение 2006-2009 гг. занимались масштабными махинациями с горючим.

По данным следствия, проведенного Главным управлением Военной службы правопорядка в ВСУ, например, с декабря 2006 года по октябрь 2007 года с использованием поддельных официальных документов было осуществлено 42 поставки топлива из Болгарии в Косово объемом 1275000 928 литров стоимостью 688 тыс. 241 евро, а с 12 мая по 30 июня 2008 — 82 поставки топлива на сумму 1986 тыс. 309 евро, и 22 поставки — с января по июль 2009 года на сумму 286 тыс. евро.

Согласно его предварительным оценкам, в результате неуплаты таможенных сборов правительство Косово был нанесен ущерб на сумму свыше 2,75 млн. евро.

23 сентября Департамент прессы и информации Министерства обороны Украины сообщил, что уголовное дело, возбужденное по фактам правонарушений военнослужащими украинского миротворческого контингента в Косово, передано в Генпрокуратуру Украины для проведения досудебного следствия.

По данным департамента, в сентябре 2009 года командующим многонациональных сил KFOR в Косово генералом Бундесвера М.БЕНТЛЕРОМ было передано тогдашнему командующему Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанту В.МОЖАРОВСКОМУ, который находился с рабочей поездкой в Косово, официальное письмо, в котором речь шла о наличии признаков правонарушений, связанных с использованием горюче-смазочных материалов, допущенных военнослужащими украинского миротворческого контингента, и других правонарушений.

Министр обороны поручил Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести проверку изложенных в письме фактов.

По результатам рассмотрения фактов, изложенных в официальном письме, и полученных материалов служебного расследования, проведенного командованием сил KFOR, начальником управления дознания – заместителем начальника Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины полковником юстиции Владимиром ГУЦОЛОМ было возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.366 “Подлог документов” и ч.1 ст.423 “Злоупотребления служебным положением” Уголовного кодекса Украины.