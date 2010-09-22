Банкир предложил нардепам запретить людям досрочно снимать депозиты

Председатель правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН считает целесообразным запретить физическим лицам досрочно снимать средства с депозитных вкладов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе парламентских слушаний «Экономические реформы – реальность и ожидания украинского бизнеса». «Нужно населению запретить досрочно снимать депозиты», – сказал С.ТИМОНЬКИН.

В ответ из зала парламента, в котором присутствовали предприниматели, раздались выкрики: «Ганьба!».

Также С.ТИМОНЬКИН высказал мнение, что необходимо облагать налогом доходы от депозитов, независимо от их размера.

Напомним, в Украине планируется ввести налог в размере 5% от доходов по депозитам в размере более 200 тыс. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года и на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.