В новых домах не понадобятся 3-4-комнатные квартиры

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует разработать проект жилых домов, в которых свыше 90% квартир будут одно- и двухкомнатными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции вице-президент ХК «Киевгорстрой» Сергей ДРАЧ.

«Мы сегодня видим проектирование домов именно 1-2-комнатных. Их должно быть более 90%, потому что сегодня на рынке практически остановлен процесс покупки инвесторами 3-4-комнатных и более квартир. Поэтому во всех разрабатываемых проектах мы оптимизируем техническое задание и закладываем 1-2-комнатные квартиры», – сказал он.

Вице-президент компании добавил, что такой подход накладывает ряд дополнительных обязательств, в частности, увеличение количества паркомест, детских площадок и т.д.

«Мы будем работать над оптимизацией этих решений, чтобы выйти на рынок с тем продуктом, который нужен покупателю», – подчеркнул он.