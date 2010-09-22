Парламент предлагает всем сменить "уставной фонд" на "уставной капитал"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уставного капитала».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный законопроект проголосовали 236 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагается заменить в Хозяйственном, Земельном, Гражданском и Бюджетном кодексах Украины, а также в некоторых законах слова "уставной фонд" на "уставной капитал" с целью унификации термина, применяемого для обозначения наименования имущества хозяйственного общества, которое используется для определения долей его участников.