Парламент предлагает всем сменить "уставной фонд" на "уставной капитал"
02:13, 22 сентября 2010Общество
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Проект проголосован в первом чтении
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уставного капитала».
Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный законопроект проголосовали 236 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.
Проектом закона предлагается заменить в Хозяйственном, Земельном, Гражданском и Бюджетном кодексах Украины, а также в некоторых законах слова "уставной фонд" на "уставной капитал" с целью унификации термина, применяемого для обозначения наименования имущества хозяйственного общества, которое используется для определения долей его участников.
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