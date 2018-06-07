Законопроект о языках: как унизить украинцев

Проект от коалиции отдает преимущество русскому языку, пафосно и цинично узаконивает украинско-российское двуязычие. Оно якобы "сложилось исторически, является важным достоянием украинского народа”...

Законопроект “О языках в Украине”, зарегистрированный в Верховной Раде 7 сентября этого года, опять задел столь болезненный для Украины языковый вопрос и опять усилил крик “русскоязычных граждан” о том, что их язык все-таки должен быть наделен рядом преференций. И этот законопроект – под прикрытием Европейской хартии региональных языков, а также под предлогом якобы региональности пятнадцати разных языков на разных частях территории Украины – все-таки выполняет пожелания русскоязычных, ведь в нем русский фигурирует почти на уровне с украинским, или, как его чаще всего называет закон –“государственным”.

Обратите внимание! Другие “региональные языки”, которые согласно законопроекту таковыми считаются, в тексте упоминаются лишь раз, и только тогда, когда подается их список. Поэтому я решил взять этот законопроект и выделить в нем те фрагменты, которые четко указывают на доминирование русского языка под прикрытием языков национальных меньшинств.

К сожалению, нацменьшинства со своими языками опять окажутся в том же положении, что и были, а то и в хуже, потому что русский все равно их языки будет вытеснять. К тому же в законопроекте не указано, как и кто будет вести контроль за его соблюдением, кто будет финансировать оплату переводчиков в судах или допросах, откуда возьмутся средства на финансирование классов в школах для малых языковых групп, как будет вестись набор кадров в милицию или другие госслужбы и кто будет финансировать изучение того или иного регионального языка работниками этих служб. Где гарантии, что такие языковые разногласия не повлекут погромы, беспорядки и другое насилие? И наконец, закон не дает серьезных аргументов нацменьшинствам, что с ними будут говорить на их языке, потому что все преференции забрал себе русский язык.

Говорили, что Ющенко — украинизатор и что он якобы притеснял языковые права других национальных меньшинств. Но после анализа этого законопроекта понимаешь, что сейчас языковые права этих меньшинств будут притесняться еще больше.

Чтобы открыть глаза на правду представителям нацменьшинств, даю ряд выдержек из законопроекта “О языках в Украине”, которые открытым текстом указывают на то, что ваши языки, которые притеснялись “украинизацией”, в дальнейшем будут притесняться “русификацией”.

В круглых скобках номера статей и их частей, а к некоторым из них подан собственный комментарий автора.

Статус. Государственный, русский, региональный

“Законодательство Украины о языках имеет своей задаяей регулирование общественных отношений в сфере всестороннего развития и применения украинского, РУССКОГО и других языков, которыми пользуется население страны, в государственной, экономической, политической и общественной жизни, межличном и международном общении, охрану конституционных прав граждан в этой сфере, воспитание почтительного отношения к национальному достоинству человека, его языку и культуре, укрепления единства украинского общества” (ст.2).

“Каждый имеет право свободно определять язык, который считает родным, и выбирать язык общения, а также признавать себя двуязычным или многоязычным и изменять свои языковые вкусы” (ч.1 ст.3).

“Государственная языковая политика Украины базируется на признании и всестороннем развитии украинского языка как государственного и гарантировании свободного развития РУССКОГО языка, других региональных языков или языков меньшинств, а также права языкового самоопределения и языковых вкусов каждого человека” (ч.1 ст.5).

“...Содействие использованию РУССКОГО, других региональных языков или языков меньшинств в устной и письменной форме в сфере образования, в средствах массовой информации и создание возможности для их использования в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, в судопроизводстве, в экономической и социальной деятельности, при проведении культурных мероприятий и других сферах общественной жизни в пределах территорий, на которых такие языки используются, и с учетом состояния каждого языка” (ч.2, пп.3, ст.5).

“…Обеспечение условий для изучения украинского языка как государственного, изучение РУССКОГО языка, других региональных языков или языков меньшинств и преподавания на этих языках с учетом состояния каждого языка на соответствующих уровнях образования в государственных и коммунальных учебных заведениях” (ч.2, пп.5, ст.5).

“Обязательность использования государственного языка или содействие ее использованию в той или иной сфере общественной жизни не должны толковаться как отрицание или приуменьшение права на пользование РУССКИМ языком и другими региональными языками или языками меньшинств в соответствующей сфере” (ч.3 ст.6).

"Двуязычие" в законе?

А теперь, как говорят, жесть! Статья 7: «Русский язык в Украине. Украинско-российское двуязычие»

Передадим полностью, чтобы было над чем подумать.

“1. В Украине в соответствии с Конституцией Украины гарантируется свободное развитие, использование и защита РУССКОГО языка с учетом того, что РУССКИЙ язык является родным или повседневно используемым большинством граждан Украины, общепринятым, наряду с украинской, языком межличного общения на всей территории Украины, одним из официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций. Владение русским языком обеспечивает гражданам Украины широкий доступ к достижениям мировой науки и культуры.

2. УКРАИНСКО-РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕЕСЯ ДВУЯЗЫЧИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ДОСТОЯНИЕМ УКРАИНСКОГО НАРОДА, мощным фактором консолидации многонационального украинского общества”.

“Акты высших органов государственной власти принимаются на государственной языке и официально публикуются на украинском и русском языках. Тексты обоих языков имеют равную юридическую силу” (ч.1 ст.11).

В этих строках сразу чувствуется притеснение всех языков национальных меньшинств, кроме русского. Это значит, что румыноязычный гражданин, если он не знает русского или украинского, лишен возможности понимать настоящие нормативно-правовые акты. И где тут равенство?

“Акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления принимаются и публикуются на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, соответствующий условиям части третьей статьи 8 данного Закона, акты местных органов государственной власти и местного самоуправления принимаются на государственном языке или на этом региональном языке и официально публикуются на обоих языках, причем оба текста имеют равную юридическую силу” (ч.2 ст.11).

А средства в бюджете заложили для оплаты работы переводчиков с украинского, скажем, на гагаузский?

“Основным языком работы, делопроизводства и документации органов государственной власти и органов местного самоуправления является государственный язык. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, соответствующий условиям части третьей статьи 8 данного Закона, в работе, делопроизводстве и документации местных органов государственной власти и местного самоуправления наравне с государственным языком используется этот региональный язык. В переписке этих органов с органами государственной власти высшего уровня позволяется применять этот региональный язык” (ч.1 ст.12).

Пишет, скажем, какой-то гражданин из райцентра в ГПУ письмо на новогреческом языке — он для него родной – да еще и региональный. Как думаете, сколько лет он будет ждать ответа?

“Тексты официальных объявлений, сообщений выполняются на государственным языке. В пределах территории, на которой в соответствии с условиями части третьей статьи 8 данного Закона распространен региональный язык, по решению местного совета такие тексты могут распространяться в переводе на этот региональный или РУССКИЙ язык” (ч.5 ст.12).

“Паспорт гражданина Украины и сведения о его владельце, вносимые в него, выполняются на государственном языке и РУССКОМ языком. Другие официальные документы, удостоверяющие лицо гражданина Украины или сведения о нем (записи актов гражданского состояния и документы, выдаваемые органами регистрации актов гражданского состояния, документ об образовании, трудовая книжка, военный билет и другие официальные документы), а также документы, удостоверяющие лицо иностранца или лицо без гражданства, временно или постоянно проживающего в Украине, выполняются на государственном языке.” (ч.1 ст.14).

“Документ об образовании, полученном в учебном заведении с учебой на региональном языке, по заявлению лица выполняется на двух языках – государственном и региональном” (ч.3 ст.14).

“Судопроизводство в Украине по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам осуществляется на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, соответствующий условиям части третьей статьи 8 данного Закона, по ходатайству стороны процесса суды могут осуществлять производство на этом региональном языке” (ч.1 ст.15).

Так что теперь будущие судьи будут учить не только право в университетах, но и, скажем, молдавский язык.

«Языком работы и актов по вопросам досудебного расследования, дознания и прокурорского надзора в Украине является государственный язык. Наряду с государственным языком при проведении досудебного расследования, дознания и прокурорского надзора может использоваться РУССКИЙ язык. Каждый имеет право быть безотлагательно поставлен в известность на языке, который он понимает, о мотивах ареста или задержания и о природе и причинах обвинения против нее и защищать себя, пользуясь этим языком, в случае необходимости, с бесплатной помощью переводчика” (ст.17).

Вы можете поверить в вышенаписанное? Закон говорит, что может использоваться русский, а понимать это нужно как: “будет использоваться русский”, так как нет конкретных норм, согласно с которыми можно переходить на русский. Разве что будут смотреть на оценку в аттестате по украинскому.

“Если лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, не владеет государственным языком, по его заявлению тексты оформляемых документов должны быть переведены нотариусом или переводчиком на язык, которым она владеет” (ст.17).

Если лицо не владеет государственным языком, то пусть его освоит! Сомневаюсь, чтобы в Португалии, Италии или Испании кто-то переводил нотариальные акты на украинский.

“В экономической и социальной деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций основным языком является государственный язык, а также свободно используется РУССКИЙ и другие языки” (ч.1 ст.19).

«В экономической и социальной деятельности объединений граждан, частных предприятий, учреждений и организаций, граждан – субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц свободно используются государственный язык, РУССКИЙ и другие языки» (ч.2 ст.19).

“Во внутренних правилах предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности запрещается действие любых положений, исключающих или ограничивающих в общении сотрудников использование государственного языка, РУССКОГО и других языков” (ч.3 ст.19).

Поэтом можешь ты не быть, но русский знать обязан

“Гражданам Украины гарантируется право получения образования на государственном языке и РУССКОМ языке, а в пределах территории, на которой распространен региональный язык, соответствующий условиям части третьей статьи 8 данного Закона, – этим региональным языком” (фрагмент ч.2 ст.21).

“Государственные и коммунальные учебные заведения в установленном порядке создают отдельные классы, группы, в которых учеба ведется на другом языке, чем в учебном заведении в целом, при наличии достаточного количества соответствующих заявлений о языке учебы от учеников (для несовершеннолетних – от родителей или их заменяющих лиц), студентов” (ч.4 ст.21).

А как будут разрешать ситуацию с нехваткой помещений для “отдельных классов”? Откуда будет идти финансирование таких капризов иноязычных граждан? Почему законопроект об этом молчит?

“С целью поддержания немногочисленных языковых групп в установленном законом порядке устанавливаются нормативы формирования малокомплектных учебных заведений, классов, групп и обеспечиваются условия их функционирования” (ч.5 ст.21).

“Во всех общих средних учебных заведениях обеспечивается изучение государственного языка и РУССКОГО языка. Объем изучения русского языка определяется местными советами в соответствии с законодательством об образовании с учетом распространенности этого языка на соответствующей территории» (ч.7 ст.21).

“Тесты для внешнего оценивания качества образования составляются на государственном языкем. Для лиц, получавших полное общее среднее образование на РУССКОМ, других региональных языках, по их желанию тесты переводятся на язык обучения (за исключением теста по украинскому языку и литературе).” (ч.9 ст.21).

“Государство обеспечивает подготовку педагогических кадров для учебных заведений с обучением на РУССКОМ, других региональных языках, осуществляет методическое обеспечение такой подготовки” (ч.11 ст.21).

Кино, реклама – все по-русски

Нацменьшинства, обратите внимание, что ваш язык не называют, и делайте выводы. Статью 22 цитируем полностью: “Гражданам Украины гарантируется право свободного использования в сфере научной деятельности украинского, РУССКОГО и других языков. Государство способствует созданию соответствующей языковой инфраструктуры, включающей возможность использовать в научной деятельности государственный, РУССКИЙ и другие языки, в том числе иностранные, читать на этих языках научную литературу, проводить научные мероприятия, публиковать результаты научно-исследовательских работ и научные издания, осуществлять другие подобные действия. Результаты научно-исследовательских работ оформляются на украинском, РУССКОМ или других языках – по выбору исполнителей работ.

В периодических научных изданиях, которые публикуются на украинском языке, изложение отдельных положений научных результатов дается на РУССКОМ и других языках. В периодических научных изданиях, которые публикуются на русском или других языках, изложение основных научных результатов подается на украинском языке.”

Вдумайтесь в словесную конструкцию: государственный, русский и другие языки, включая иностранные.

А вот статья, звучащая как насмешка:

“Язык частных компьютерных систем и их программного обеспечения определяется владельцами этих систем” (ч.2 ст.23).

“Объявление и сопровождение (конферанс) концертов, других культурных мероприятий, проводимыми лицами, принадлежащими к разным языковым группам, выступлений зарубежных мастеров искусств осуществляются на государственном языке, РУССКОМ, других региональных языках по выбору организаторов мероприятия” (ч.3 ст.24).

“Изготовление копий фильмов иностранного производства, распространяемых для показа в кинотеатрах, публичном коммерческом видео и домашнем видео в Украине, осуществляется на языке оригинала или с дублированием или озвучением или субтитрованием на государственном языке или на РУССКОМ языке, на других региональных языках или языках меньшинств по заказу дистрибьюторов и прокатчиков с учетом языковых запросов потребителей” (ч.4 ст.24).

“Каждому гарантируется право потреблять информационную продукцию средств массовой информации на любых языках. Это право с уважением принципа независимости и самостоятельности средств массовой информации обеспечивается созданием условий для распространения информации на разных языках и свободного выбора языка ее потребления. Государство способствует изданию и распространению аудио- и аудиовизуальных произведений, печатных изданий на государственном языке, РУССКОМ, других региональных языках” (ч.1 ст.25).

“Телерадиоорганизации Украины могут по собственному усмотрению вести вещание на государственном языке, РУССКОМ, других региональных языках, языках международного общения и других языках, – как на одном, так и на нескольких языках. Для государственных общенациональных телерадиоорганизаций доля вещания на государственном языке должна составлять не менее 60 процентов, на РУССКОМ языке – не менее 20 процентов общего объема суточного вещания. Объемы регионального и местного вещания на государственном языке, РУССКОМ, других региональных языках должны соответствовать численности региональных языковых групп и определяются самими языковедами” (ч.3 ст.25).

“В сфере предоставления услуг почтовой связи и телекоммуникаций в Украине употребляются государственный язык и РУССКИЙ, другие региональные языки” (ч.1 ст.26).

“Адреса отправителя и получателя почтовых отправлений, телеграмм, пересылаемых в пределах Украины, должны выполняться на государственном языке или РУССКОМ языке. Текст телеграммы может быть написан любым языком с использованием букв кириллицы или латинской азбуки” (ч.2 ст.26).

“Рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются на государственном языке или на другом языке по выбору рекламодателя” (ч.1 ст.27).

Вот смотришь телевизор, а там вся реклама на выбор рекламодателя. В итоге получим: один ролик на венгерском, второй – на польском, третий – на болгарском, четвертый — на молдавском, а пятый – на новогреческом. И что тогда делать тем, кто этих языков не знает?

“Маркировка товаров, инструкции об их применении и тому подобное выполняются на государственном языке. По решению производителей товаров наряду с текстом, изложенным на государственном языке, размещается его перевод на РУССКИЙ и/или другой региональный язык. Маркировка товаров для экспорта выполняется на любых языках” (ч. 3 ст. 27).

И в завершение: “Данный Закон вступает со дня его опубликования. Опубликование Закона обеспечивается на двух языках – украинском и РУССКОМ” (ч. 1 заключительного положения). А другим языковым группам, чтобы прочитать данный закон, нужно или знать украинский (в крайнем случае — русский), или искать переводчика, который вам его переведет на язык, которым общается ваша языковая группа.

Наилучший выход из ситуации — изучение государственного языка, которым является украинский. И если бы государство этому способствовала, а общество хотело, то никто никаких языковых вопросов и близко не думал поднимать.

Кроме того, трудно понять сетования русскоязычных: пресса, книги, музыка, голосовые автоинформаторы мобильных операторов и другая информация на русском языке в Украине представлена лучше, чем на украинском. Ряд крупных изданий, в том числе — и интернет-СМИ, имеют только (!) русскоязычные версии. Так где же те притеснения?

Владимир Пыриг